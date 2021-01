Wow, ist das wirklich Dua Lipa? Die britische Sängerin ist mit ihren 25 Jahren ein etablierter Superstar – rund um den Globus. Sie landete mit Songs wie "New Rules" oder "One Kiss" weltweite Hits. Zwar wechselte sie für Shootings oder Auftritte auch schon mal ihren Look, doch für die meisten Fans dürfte vor allem ihre dunkle Löwenmähne ihr Markenzeichen sein. Doch damit ist jetzt Schluss! Dua überrascht die Öffentlichkeit jetzt mit einem völlig neuen Look.

Auf Instagram veröffentlichte die Musikerin eine Fotoreihe, auf der sie mit einem kurzen Bob und einem langen Pony zu sehen ist – und zwar blond. Auf den Bildern posiert Dua mit einer Zigarette in der Hand und einem Bademantel bekleidet. Dazu schrieb sie: "Neues Jahr, aber ich bin immer noch die Alte." Es ist nicht eindeutig, ob sich die Britin tatsächlich die Haare färbte oder, ob es sich lediglich um eine Perücke handelt – schließlich wurde sie zuvor mit verschiedenen Frisuren für das britische Vogue-Cover abgelichtet.

Bei Dua steht aber nicht nur ein neuer Look auf dem Plan, sondern auch neue Musik: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Britin gemeinsam mit der australischen Sängerin Kylie Minogue (52) eine Remix-Version von Kylies Song "Real Groove". Die Fans dürfen gespannt sein, was ihnen 2021 noch so an Neuerungen serviert wird.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Dua Lipa bei dem Amazon Prime Day Konzert in New York City

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2019

