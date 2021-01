Das ist mal eine echte Musiksensation! Kylie Minogue (52) und Dua Lipa (25) gehören zu den angesagtesten Popstars: Die 52-Jährige sorgt bereits seit den 80er-Jahren für Welthits – und Dua steht der Blondine in Sachen Erfolg in nichts nach. Auch sie konnte mit ihren gerade einmal 25 Jahren schon große Erfolge feiern. Die beiden Musikerinnen standen sogar schon einmal gemeinsam auf der Bühne – und jetzt verkündeten sie eine erfreuliche Botschaft an all ihre Fans: Sie veröffentlichen einen gemeinsamen Song!

Vor Kurzem war Kylie als Gast in Duas erfolgreichem "Studio 2054"-Livestream zu sehen – und die Performance der beiden kam so gut an, dass sie eine Entscheidung trafen: Sie veröffentlichten in der Nacht auf Donnerstag ihre Remix-Version von Kylies Song "Real Groove". Ein Insider verriet laut The Sun: "Sie waren von der Unterstützung in diesem Jahr so überwältigt, dass sie ihren Fans etwas zurückgeben wollten."

Dass die beiden die Musik der jeweils anderen mögen, war schon lange kein Geheimnis mehr – sie sprachen schon oft von dem Wunsch einer Zusammenarbeit. Das erste Mal trafen sich Kylie und Dua dann im Februar bei den Brit Awards: Für die Fans wohl eine echte Schicksalsbegegnung. Immerhin wurde ihnen so ein neuer Partytrack beschert.

Getty Images Kylie Minogue bei den GQ Men Of The Year Awards, 2019

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Jeff Spicer/Getty Images Dua Lipa in der O2-Arena in London

