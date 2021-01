Michael B. Jordan (33) ist also tatsächlich weg vom Singlemarkt! Aus seinem Liebesleben hatte der Schauspieler bisher ein großes Geheimnis gemacht. Zuletzt wurde ihm ein Flirt mit Hollywood-Kollegin Lupita Nyong'o (37) nachgesagt, zuvor soll er Sängerin Cheryl Cole (37) schöne Augen gemacht haben. Jetzt endlich äußert sich Michael selbst und zeigt mit süßen Pärchenfotos: Er schwebt mit Model Lori Harvey auf Wolke sieben!

Dass zwischen Michael und Lori etwas läuft, wurde in US-Medien bereits seit Monaten spekuliert. Immerhin hatte man die beiden immer mal wieder zusammen gesichtet. Nach aktuellen Beiträgen auf Instagram ist nun klar: An den Liebesgerüchten war von Anfang an etwas dran! Am Sonntagabend teilte sowohl Michal als auch Lori eine Reihe von Bildern, auf denen die zwei verturtelt zu sehen sind – deutlicher lässt sich ein Paar-Outing wohl nicht gestalten.

Lori kann sich mehr als glücklich schätzen: Immerhin hat sich die 24-Jährige mit Michael den gerade erst gekürten Sexiest Man Alive gekrallt. Im vergangenen November wurde dem Black Panther-Star diese Ehre zuteil. Zu diesem Zeitpunkt dürfte ihre Romanze längst Fahrt aufgenommen haben. An Thanksgiving hatten Paparazzi die Frischverliebten zusammen am Flughafen in Loris Heimat Atlanta erwischt.

Getty Images Michael B. Jordan und Lupita Nyong'o bei den Golden Globe Awards 2019

Getty Images Michael B. Jordan bei der "Just Mercy"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Instagram / loriharvey Lori Harvey im August 2020

