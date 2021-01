Barack Obama (59) ist noch richtig knackig! Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika scheint sein Leben seit dem Ende seiner Amtszeit 2017 richtig zu genießen. Gemeinsam mit seiner Familie entspannt der Mann von Michelle Obama (56) bei Reisen oder kurzen Trips, beispielsweise im winterlichen Skiurlaub. Nun verschlug es den Politiker nach Hawaii – und dort präsentierte Barack beim Paddeln seinen trainierten Oberkörper!

Aktuelle Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den 59-Jährigen am Montag vor Kailua Bay, einem Strand der Insel O'ahu. Ganz entspannt paddelt der zweifache Vater nur in Badehose im Stehen auf einem Surfbrett durchs Meer – und dabei fällt vor allem sein noch immer richtig knackiger Body ins Auge! Die Oberarme des gebürtigen Hawaiianers sind definiert, sein Bauch flach und die Brust muskulös.

Wenige Tage später dürfte Baracks Entspannung jedoch verflogen sein – denn am Mittwoch stürmten in Washington D.C. Demonstranten und Anhänger von Donald Trump (74) gewaltsam das US-Kapitol. Bei einem anschließenden Polizeieinsatz wurden mehrere Menschen verletzt und sogar getötet. Auch Barack meldete sich anschließend via Twitter zu Wort und appellierte an die Vernunft der Bürger.

Instagram / michelleobama Barack Obama mit seinen Töchtern

Getty Images Ex-US-Präsident Barack Obama bei der Eröffnung von "Bits & Pretzels"

ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Trump-Anhänger stürmen das US-Kapitol

