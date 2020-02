Sie gehören wohl mit Abstand zu den süßesten Promi-Paaren überhaupt – klar, die Rede ist natürlich von Michelle (56) und Barack Obama (58). Nicht selten verzücken der ehemalige US-Präsident und seine First Lady mit Couple-Pics die Fans. So zum Beispiel zuletzt an Michelles Geburtstag, als Barack eine süße Collage der beiden veröffentlichte. Pünktlich zum Valentinstag zog die 56-Jährige jetzt nach und widmet ihrem Mann – und ihren Töchtern – im Netz liebevolle Worte.

Die Fans des Paares fieberten einem verliebten Post der beiden wohl schon entgegen, denn ihre öffentlichen Liebeserklärungen sind etwas sehr Besonderes und gehen vielen unter die Haut. Am Tag der Verliebten wendet sich Michelle auf Instagram allerdings nicht nur an ihren Gatten, sondern auch an ihre zwei gemeinsamen Töchter. "Schönen Valentinstag, meine Lieben. Selbst die kältesten Tage fühlen sich warm an dank euch", schreibt sie zu einem witzigen Familienfoto im Schnee.

Die gemeinsame Zeit als Familie im Hause Obama kommt offenbar nicht zu kurz, obgleich beide Mädels das Elternhaus bereits verlassen haben: Malia (21) studiert seit bereits drei Jahren in Harvard, ihre jüngere Schwester Sasha (18) ist seit Kurzem an der University of Michigan eingeschrieben.

Getty Images Michelle Obama bei der Podiumsdiskussion "A Brighter Future" in Washington, D.C. im Oktober 2011

Instagram / michelleobama Michelle, Sasha, Barack und Malia Obama

Getty Images Michelle, Malia und Barack Obama

