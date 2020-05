Sie machte sich den ersten Montag im Mai zu ihrer eigenen Met Gala! In diesem Jahr musste das berühmte Event im Metropolitan Museum of Art in New York aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden. Doch Stars wie Blake Lively (32) oder Cara Delevingne (27) zelebrierten dennoch dieses Event auf ihre Weise – so auch Priyanka Chopra (37): Unter ihrem ganz eigenen Motto ließ sich Priyanka von ihrer Nichte stylen!

Via Instagram teilte die Ehefrau von Nick Jonas (27) vor wenigen Tagen einen ziemlich niedlichen Schnappschuss von sich und ihrer Nichte Krishna. Darauf schmückt die Kleine ihre Tante mit einem Krönchen – Pri scheint davon ziemlich angetan zu sein. "Der erste Montag im Mai und dieses Jahr ist das Thema: Wunderschöner Prinzessinnen-Glam. Die kreative Leitung hat dabei Krishna übernommen", betitelte die 37-Jährige ihren Netz-Beitrag.

Dass Priyanka gern mal für so einen Spaß zu haben ist, hatte sie erst vor einigen Wochen bewiesen. Da war die Beauty mit ihrem Gatten nämlich auf einem Holi-Festival – dem indischen Frühlingsfest – gewesen. In bunten Gewändern und mit viel Farbe bekleckert, hatte vor allem Nick dieses Spektakel genossen. "Mein erstes Holi! Es hat so Spaß gemacht, mit so unglaublichen Menschen in meiner zweiten Heimat Indien zu feiern", so der 27-Jährige im Netz.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und ihr Ehemann Nick Jonas auf der Met Gala 2019

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra auf der Met Gala 2018

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de