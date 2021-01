Peter Andres (47) Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen! Der Sänger ist bereits stolzer Vierfach-Vater. Aus seiner Ehe mit Katie Price gingen zwei Kinder hervor, die inzwischen 13-jährige Princess Tiaamii Crystal Esther und der 15-jährige Junior Savva. Seit 2015 ist der Brite mit Emily MacDonagh verheiratet, mit der er zwei weitere Kinder hat, Theodore James und Amelia. Doch damit ist Peters Familienglück offenbar noch nicht perfekt: Er wünscht sich, noch in diesem Jahr wieder Vater zu werden!

In seiner Kolumne im New Magazine schreibt Peter: "Wenn Emily und ich jemals ein drittes Kind bekommen sollten, muss es dieses Jahr sein." Er denke, die Tatsache, dass er und seine Liebste ständig über dieses Thema sprächen, bedeute, dass es definitiv eine Option sei. Doch warum hat es der 47-Jährige so eilig? "Ich möchte keine Windeln wechseln, wenn ich 50 bin", stellt er klar.

Während Emily sich sogar vorstellen könne, gleich zwei weitere Kinder zu bekommen, scheinen sich andere Familienmitglieder mit Peters Nachwuchswünschen eher weniger anfreunden zu können. Sein Sohn Junior (15) zumindest wolle keineswegs, dass der "Mysterious Girl"-Interpret und seine Frau noch einmal Eltern werden. Der Altersunterschied zwischen ihm und seinem Halbgeschwisterchen wäre dann einfach zu groß.

Getty Images Peter Andre, Junior Andre, Princess Andre und Emily MacDonagh

Getty Images Peter Andre, Sänger

Getty Images Peter Andre und Emily MacDonagh im Oktober 2019 in London

