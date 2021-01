Da staunen die Fans nicht schlecht! In den vergangenen Wochen musste Cathy Hummels (32) ordentlich Kritik einstecken, weil sie trotz Lockdown nach Dubai gereist war– aus beruflichen Gründen, wie sie erklärte. So ganz kauften ihr das einige Fans jedoch nicht ab und bemängelten die Entscheidung der Moderatorin. Der Ärger über den Dubai-Trip scheint mittlerweile aber wieder abgeklungen zu sein. Denn mit einem natürlichen Urlaubsfoto begeistert Cathy nun ihre Community.

"Am liebsten bin ich so. Ohne alles. Ohne Make-up und ohne Filter", hält die 32-Jährige zu einem Bild auf ihrem Instagram-Profil fest. Auf der Aufnahme sieht man sie am Meer stehen – und tatsächlich fehlt von Schminke und Bildbearbeitung jede Spur. Während noch vereinzelt Abonnenten in der Kommentarzeile ihren Frust über diese Reise ablassen, ist der Großteil der Community von Cathys natürlichem Anblick begeistert.

Auch in ihrer Story postet Cathy einen Schnappschuss, auf dem sie nicht nur ungeschminkt, sondern auch ganz leger gekleidet ist. Dazu schreibt sie: "Quarantäne-Look." Die Ehefrau von Profikicker Mats Hummels (32) ist nach ihrem Urlaub aktuell vorsorglich in häuslicher Isolation.

Cathy Hummels, Influencerin und Autorin

Cathy Hummels

Cathy Hummels

