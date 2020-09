Wie haben sich Cathy Hummels (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) geschlagen? Am vergangenen Montag traten die beiden TV-Bekanntheiten ihren Job in der Show "Aftersun: Der Talk" an, in der sie die pikanten Geschehnisse von Love Island unter die Lupe nehmen und das Flirtpotenzial der Kandidaten bewerten. Aber wie sind Cathy und Jimi bei den Zuschauern angekommen? Das Ergebnis der Promiflash-Umfrage fällt für das Moderatorenduo vernichtend aus!

Von insgesamt 1253 Promiflash-Leserstimmen (Stand: 1. September, 14:30 Uhr) waren lediglich 232 Leser, also knapp 19 Prozent, der Meinung, dass sich Jimi und Cathy als Talkmaster gut geschlagen haben. Fast 82 Prozent waren hingegen der Ansicht, dass die Moderationskünste der beiden definitiv noch ausbaufähig seien. "Das kann man wirklich nicht moderieren nennen", kritisierte unter anderem ein User auf Facebook. Viele Zuschauer erinnerte Cathys Moderation wohl auch zu sehr an ihren Job bei Kampf der Realitystars.

Dort habe die Frau von Mats Hummels (31) genauso "einschläfernd" und "künstlich" durch die Show geführt, lautete der Tenor in den sozialen Netzwerken. Jimi kam hingegen etwas besser weg. "Er macht das ganz süß", lobte ihn ein Twitter-User. Doch was werden die Zuschauer dazu sagen, dass Cathy jetzt eine noch größere Moderationsherausforderung bevorsteht? Nachdem Jana Ina Zarrella (43) positiv auf das Coronavirus getestet wurde, soll sie tatsächlich "Love Island" moderieren!

"Love Island – Aftersun: Der Talk" ab September immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe".

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Jahr 2020

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Jahr 2015

Getty Images Jana Ina Zarrella beim "Longines Grosser Preis von Baden" im Jahr 2019

