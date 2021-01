Da hat jemand aber nicht lange durchgehalten! Eigentlich wirkt Tom Holland (24) äußerst diszipliniert: Als Spiderman-Darsteller stellt er immer wieder unter Beweis, dass er topfit ist – viele seiner Stunts in den Actionfilmen führt er selbst durch. Zudem arbeitet er privat regelmäßig an seinem Sixpack-Bauch und hat sogar eine klassische Ballettausbildung absolviert. Dass der Schauspieler aber nicht in allen Bereichen so beherrscht ist, muss er sich nun eingestehen: Tom hat seinen Neujahrsvorsatz für 2021 gerade mal nur zwölf Stunden durchgezogen!

Auf Twitter beichtet der Brite nun, dass er in der "Trockener Januar"-Challenge, die vorsieht, dass man den ganzen Monat lang keinen Alkohol konsumiert, versagt hat. Zunächst gestand dort sein Vater Dominic Holland, dass er diesen guten Vorsatz "peinlicherweise" schon wieder über Bord geworfen hat. "Unser Haus ist voll. Es ist kalt und dunkel draußen...", rechtfertigte der Promi-Papa sein Scheitern. Seinem Sohn ging es offenbar ähnlich: "Bei mir lief es richtig gut.. Für ungefähr zwölf Stunden", lautet nun Toms ironische Reaktion auf das Geständnis des 53-Jährigen.

Anstatt ihn für seinen Misserfolg zu verurteilen, feiern Toms Fans allerdings das seltene Lebenszeichen im Netz. Schließlich meldet sich der Filmstar ansonsten eher selten auf der Plattform. "Du bist am Leben?", "Tom Holland hat getwittert. 2021 ist magisch" und "Wow, du hast dich an dein Passwort erinnert", lauten nur drei von zahlreichen scherzhaften Kommentaren unter seinem Post.

CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Instagram / dommoholland Tom Holland mit seinem Vater Dominic, 2018

Getty Images Tom Holland bei der Pressekonferenz zu "Spider-Man: Far From Home" in Südkorea

