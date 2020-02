Wird es bald eine "Zurück in die Zukunft"-Fortsetzung geben? Darauf spekulieren im Netz zurzeit viele Fans des Kultklassikers, seit ein skurriles Video veröffentlicht worden ist. Darin wurde einfach das Gesicht des ursprünglichen Hauptdarstellers Michael J. Fox (58) ausgetauscht! In dem Clip sieht man Tom Holland (23) als Marty McFly und die Zuschauer des viralen Fan-Remakes hoffen auf eine Neuverfilmung mit ihm. Jetzt hat sich Tom zu diesem Thema geäußert.

Bei einem Interview mit ET Online wurde dem Jungschauspieler das realistisch wirkende Deepfake-Video vorgeführt. "Meine erste Reaktion war: Jemand hat mein Gesicht gestohlen. Wahrscheinlich sollte ich meinen Anwalt anrufen", scherzte er. Den Clip habe er bereits an seinen Kumpel Robert Downey Jr. (54) weitergeleitet, der darin als verrückter Wissenschaftler Doc Brown erscheint. Die Begeisterung des Briten von eine Neuauflage von "Zurück in die Zukunft" fällt verhalten aus. "Ich wäre nicht daran interessiert, weil er einfach perfekt ist. Wir könnten ihn nicht besser machen", meinte Tom.

Zuvor hatte der Spiderman-Star noch das Ziel gehabt, der Marty McFly seiner Generation zu werden. Davon habe er sich jedoch distanziert, als ein Journalist über seine Spiderman-Darbietung gesagt habe: "Ist dir klar, dass du in diesem Film wie Marty McFly wirkst?"

ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989

Getty Images Robert Downey Jr. und Tom Holland bei einer "Dr. Dolittle"-Vorführung in London im Januar 2020

ActionPress Doc Brown (Christopher Lloyd) und Marty McFly (Michael J. Fox) in "Zurück in die Zukunft"

