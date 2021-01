Bei Bauer Jörn und seiner Oliwia haben die Hochzeitsglocken geläutet! 2018 hatten sich der Namibier und die gebürtige Polin bei Bauer sucht Frau kennen- und lieben gelernt. Schnell wurde es zwischen den beiden ziemlich ernst: Nach nur wenigen Monaten Beziehung hielt Jörn um Oliwias Hand an. Von einer Hochzeit war bislang aber nichts bekannt – bis jetzt: Der 40-Jährige hat seiner Liebsten bereits im April das Jawort gegeben!

Im Interview mit RTL erklärte Jörn: "Geheiratet haben wir am 3. April 2020." Wegen der momentanen Lage konnte das Paar seinen Traum einer großen Hochzeitsfeier allerdings nicht in die Tat umsetzen. "Das lief alles ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Also das war wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Hochzeit, aber Hauptsache, man liebt sich, man versteht sich und man will zusammenbleiben", meinte Oliwia.

Jörn und Oliwia haben nun also den nächsten Meilenstein in ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung gesetzt. Auch bezüglich Familienplanung hat das Paar schon konkrete Pläne. Das gemeinsame Haus verfügt über zwei Kinderzimmer. "Er wollte drei, ich wollte eins. Also haben wir uns in der Mitte getroffen", verriet Oliwia 2019 in Was ist auf den Höfen los?, einer "Bauer sucht Frau"-Sondersendung.

