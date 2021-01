Hatte Tim Stammbergers (26) Umzug etwa einen bisher geheimen Grund? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat aus der Staffel von Gerda Lewis (28) hatte erst kürzlich bekannt gegeben, seinen Lebensmittelpunkt von Kirchheim unter Teck nach Köln verlegt zu haben. Er habe Lust auf eine räumliche Veränderung gehabt. Doch steckt da vielleicht etwas mehr dahinter? Möglicherweise eine Frau? Promiflash hat einige Indizien gesammelt, die dafür sprechen, dass Tim sich aktuell zumindest mit einer anderen Influencerin trifft.

Laura Michelle wohnt in Köln und scheint Tim dort derzeit die Food-Hotspots zu zeigen. Darauf lassen die Storys der beiden schließen, die die gleichen Frühstücksbowls zeigen. In Lauras Videos erkennt man noch dazu einen mit einem schwarzen Pulli bekleideten Männerarm – Tim hat an diesem Tag ein solches Kleidungsstück getragen. Außerdem folgen sich der Ex-Polizist und die 21-Jährige gegenseitig auf Instagram – da Tim insgesamt lediglich 60 Personen folgt, ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Noch dazu likten sie bisher eine Vielzahl ihrer jeweiligen Postings. Ein weiterer Hinweis: Tim und auch Laura veröffentlichten kürzlich Bilder von sich vor einer Schneelandschaft und gaben bei ihren Followern zu, dass diese am selben Ort entstanden sind: der Schwäbischen Alb.

Sein Privatleben hält der ehemalige Kuppelshow-Kandidat für gewöhnlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Seit seiner Bachelorette-Zeit kursierten lediglich einmal Gerüchte über eine neu aufgeflammte Liaison mit Gerda – bis heute unbestätigt.

Instagram / lauramichelleee Influencerin Laura Michelle

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im November 2020

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

