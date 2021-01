Sila Sahin (35) hat gewettet. Der Wetteinsatz: ihre Haarfarbe! Für gewöhnlich kennt man die ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin mit braunen, fast schon schwarzen Haaren. Zuletzt hatte sie sich jedoch bereits immer mal wieder mit einem etwas helleren, dunkelblonden Look gezeigt. Allerdings noch immer kein Vergleich zu ihrem farbenfrohen neuen Hairstyle – der ihr allem Anschein nach nicht ganz freiwillig verpasst wurde.

In einem aktuellen Instagram-Post zeigt sich Sila mit einer ganz ungewohnten Haarfarbe und erklärt: "Leute, Wette verloren und jetzt so. Pink Hair, don't care." Um was für eine Wette es sich genau gehandelt hat? Die Antwort darauf behält die zweifache Mutter bisher für sich. Auch ihre Story bringt kein Licht ins Dunkel – allerdings präsentiert Sila dort erneut ihr frisch gefärbtes Styling-Ergebnis.

Werden Wetten, bei denen Promis ihre Haare aufs Spiel setzen etwa zum Trend? Schließlich hatte sich auch Pietro Lombardi (28) in der Nacht von Sonntag auf Montag darauf eingelassen – und verloren. Jedoch gab es für den Sänger keine neue Farbe, sondern eine komplett neue Frisur: eine selbst rasierte Glatze.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im Januar 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Januar 2021

