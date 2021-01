Zayn Malik (28) feiert seinen ersten Geburtstag als Vater! Im September 2020 erlebten der britische Musiker und seine Freundin Gigi Hadid (25) einen emotionalen Tag: Ihre gemeinsame Tochter erblickte das Licht der Welt. Seitdem sind die Turteltauben nicht nur glückliche Eltern – sondern wohl auch chronisch müde! Das deutete das Model nun zumindest in einem süßen Gruß zu Zayns Ehrentag an.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Gigi am großen Tag ihres Liebsten ein neues Foto: In Schlabber-Looks posieren die Neu-Eltern für die Kamera – und wirken ganz schön müde. Zu der Aufnahme schrieb die 25-Jährige: "Team Kein-Schlaf! Alles Gute zum Geburtstag an unseren Zaddy Baba. Du bist so besonders. Ich liebe dich, danke, dass du mich zur Mama des besten kleinen Mädchens gemacht hast. Ich wünsche dir jeden Tag das Beste!"

In ihrer Story veröffentlichte die Blondine zudem einige Eindrücke der intimen Geburtstagsparty: Die Schwester von Bella Hadid (24) überraschte ihren Schatz offenbar mit einer Menge Luftballons, einigen Spielautomaten und einem üppigen Kuchen. Was sagt ihr zu diesen B-Day-Aufnahmen? Nehmt unten an unserer Umfrage teil.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Instagram / gigihadid Geburtstagsfeier von Zayn Malik

