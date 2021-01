Was für ein goldiger Schnappschuss von David Henries (31) Kids! Der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star und seine Ehefrau Maria durften sich über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Ihr Sohn, der auf den langen Namen James Thomas Augustine Emanuel Henrie hört, erblickte am 25. Dezember gesund und munter das Licht der Welt. Damit ist Davids und Marias Erstgeborene Pia mit ihren fast zwei Jahren nun eine große Schwester. Und wie toll sie diese neue Rolle meistert, belegte David jetzt mit einem süßen Bild.

In seiner Instagram-Story teilte der 31-Jährige ein Foto seiner Kinder. Darauf liegt James im Schoß seiner großen Schwester, die überglücklich in die Kamera strahlt. Der wenige Wochen alte Säugling guckt hingegen ein wenig gequält drein. "Mir ist egal, wie er aussieht, diese Perspektive ist perfekt für mich", scherzte David darüber, was Pia in diesem Moment denken könnte.

Klein James macht das Familienglück des Serienstars wohl perfekt. Er kam an einem für David und Maria sehr besonderen Tag zur Welt: "Abgesehen davon, dass er sich den Tag mit keinem Geringeren als Jesus teilt, segnet er uns auf besondere Weise, indem er an dem Tag geboren wird, an dem wir vor einem Jahr unsere vierte Fehlgeburt hatten", verriet der Schauspieler in einem Beitrag.

Instagram / davidhenrie David Henrie mit seinem Sohn

Instagram / davidhenrie David Henries Kinder, Januar 2021

Instagram / davidhenrie David Henrie und seine Frau Maria

