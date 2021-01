Die Liebe hat bei Bauer sucht Frau-Traumpaar Antonia und Patrick schon lange Einzug gehalten. Doch räumlich sind die beiden nach wie vor weit voneinander getrennt: er auf seinem Hof am Bodensee und sie in Hannover. Dabei gibt es schon länger Überlegungen, die Fernbeziehung zu beenden und bald endlich zusammenzuziehen. Jetzt kommt für sie probeweise die Gelegenheit für einen gemeinsamen Haushalt: Antonia zieht für einen Monat nach Konstanz.

Bei einem Q&A auf Instagram erzählte Antonia ihren Fans, wie es mit Patrick und ihr in den nächsten Wochen weitergeht: "Am 25. Januar geht es wahrscheinlich los, dass ich einen Monat beruflich in Konstanz bin." Sie werde dort zwar eine eigene Wohnung haben, aber natürlich sehr oft auf dem Hof bei Patrick sein. "Dann werde ich mit Patrick zusammen schon mal ein bisschen 'probeleben', darauf freue ich mich extrem", strahlt die 21-Jährige.

Auf die Frage, was sie denn an Konstanz reizen würde, muss Antonia gar nicht lange überlegen: "Konstanz ist so eine schöne Stadt! Du hast natürlich den Bodensee, aber auch die Schweiz und Österreich direkt vor der Haustür." In drei oder vier Stunden sei man außerdem in Italien am Meer. "Was will man mehr?", schwärmt sie.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2019

Fotograf Jonas Haid Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Fotograf Jonas Haid Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Paar 2020

