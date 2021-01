Mit diesem Look bezirzt Conchita Wurst (32) ihre Community! Die Eurovision Song Contest-Siegerin von 2014 ist für ihr extravagantes Auftreten bekannt. Die Sängerin liebt es, ihren Körper in schrille und farbenfrohe Outfits zu hüllen. In letzter Zeit legt Tom Neuwirth, wie Conchita mit bürgerlichem Namen heißt, seinen Travestielook jedoch immer häufiger ab und präsentiert sich öffentlich ohne Perücke und Make-up. Bei seinem neuen Post scheint er sich nun gedacht zu haben: Warum nicht den Normalo-Style mit einem Hauch Glamour kombinieren?

"Ähm, entschuldigen Sie bitte, Sir!", schreibt Tom zu einem neuen Foto von sich auf Instagram. Nur mit einem weißen Unterhemd bekleidet, schaut der FameMaker-Moderator darauf ultra-lasziv in die Kamera und präsentiert dabei seine üppige Achsel- und Brustbehaarung. Und als würde dieser Anblick seine Follower nicht schon genug aus der Fassung bringen, wird die Taille des 32-Jährigen auf dem Pic mit einem Korsett eng zusammengeschnürt.

Toms Fans sind hin und weg. In der Kommentarspalte lassen sie dem Österreicher zahlreiche Komplimente da. Andere hingegen, darunter auch Riccardo Simonetti (27), kommentieren die Aufnahme mit Flammenemojis. Und was sagt ihr: Hot or not? Stimmt unter dem Artikel ab.

Anzeige

Getty Images Conchita Wurst bei der Goldenen Kamera in Hamburg im Februar 2018

Anzeige

Instagram / conchitawurst Conchita Wurst im Dezember 2020

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Conchita Wurst bei der "Queen of Drags"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de