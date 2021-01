Silvia Wollny (55) sorgte am Dienstag für heftige Schlagzeilen! Via Social Media hatte die Reality-TV-Darstellerin kryptische Zeilen veröffentlicht. Darin war von einer Trennung die Rede. Viele Fans waren sich daraufhin einig: Zwischen dem Großfamilien-Oberhaupt und Partner Harald Elsenbast (60) ist alles aus! Doch nun ist klar, was die Blondine eigentlich damit meinte – und mit einem Liebes-Aus hat das gar nichts zu tun...

In einem Clip auf RTL.de ist die Rheinländerin nämlich mit ihrem alten Smartphone zu sehen – denn das Mobiltelefon ist es, von dem sich Silvia nach acht Jahren Nutzung trennt. Der Grund: Die Technik tut nicht mehr ihren Job, sodass die Mutter von Estefania (18), Sylvana (29) und Co. zum Hammer greift und es kurzerhand kaputt schlägt. "Wer mich erreichen will, der merkt es, und soll mir einen Fax schicken oder klingeln!", erklärte sie anschließend.

Bei dem Video handelt es sich ganz offenbar um einen Ausschnitt der neuen Folge Die Wollnys. Die läuft heute Abend im Fernsehen – war der Trennung-Post also nur eine PR-Masche? Silvias Fans finden die Verwirrung zumindest nicht ganz so cool: "Nur, damit alle fleißig einschalten... Hauptsache Aufmerksamkeit bekommen!", kritisierte ein User auf Instagram.

Anzeige

Facebook / Silvia Wollny Silvia Wollny vor Westminster Abbey

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Harald Elsenbast und Silvia Wollny

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL2 Silvia Wollny, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de