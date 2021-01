Ehrliche Einblicke von Paola Maria (27)! Hinter der YouTuberin liegen bereits zwei Schwangerschaften – schon während der ersten hielt sie ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden und das hat sich auch in der zweiten nicht geändert. Besonders beliebt bei den Fans sind regelmäßige Body-Updates! Zwar verriet Paola bereits im Sommer, wie viel sie zugenommen hat, doch da lagen noch ein paar Monate vor ihr. Seit November ist Baby Nummer zwei auf der Welt und nun gibt die Influencerin preis, wie viel Kilo sie insgesamt während der Schwangerschaft mit Sohnemann Alessandro zugelegt hat.

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story sind viele Follower daran interessiert, wie sich Paolas Körper vor und nach der Geburt ihres Babys verändert hat. Ein User will es sogar ganz genau wissen und fragt nach, wie viele Extra-Pfündchen die Waage am Ende ihrer zweiten Schwangerschaft angezeigt hat. "Circa 20 Kilo", lautet die ehrliche Antwort der 27-Jährigen. Wie viele sie davon mittlerweile wieder losgeworden ist, wisse sie nicht. Aber bezüglich ihres After-Baby-Bodys wolle sie sich eh nicht mehr so stressen.

Auch wenn sich Paola in der Regel wohl in ihrer Haut fühlt, hatte sie nach der Entbindung auch Momente, in denen das anders aussah. "Ich muss gestehen, die letzten Wochen hatte ich immer mal wieder Tage, wo ich mir selbst so Druck gemacht habe, wo ich gedacht habe: Boah, alles hängt – was ist aus meinem Körper geworden?", gestand der Netz-Star den Supportern.

