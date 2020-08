Paola Maria (26) gibt ein neues Baby-Update! Im vergangenen April kündigte die YouTuberin an: Sie erwartet ihr zweites Kind. Der Webstar und sein Ehemann Sascha Koslowski (33) sind bereits 2018 stolze Eltern eines kleinen Sohnes namens Leonardo geworden. Als die dunkelhaarige Schönheit damals Nachwuchs Nummer eins erwartete, erzählte sie, dass sie in der 32. Schwangerschaftswoche satte 15 Kilo zugelegt hatte. Jetzt gibt die Netz-Bekanntheit preis, ob sie dieses Mal mehr oder weniger wiegt.

Aktuell befindet sich Paola in der 31. SSW, wie sie in ihren Instagram-Stories verrät. Weil ein Follower die gebürtige Italienerin während einer Q&A-Runde fragte, wie viele Baby-Pfunde sie bisher zugenommen hat, enthüllte sie auch diese Info. "Ca. elf Kilo bis jetzt", erzählte sie. Die baldige Zweifachmutter kündigte außerdem an, dass sie am 27. August ein Video auf YouTube veröffentlichen wird, in dem sie unter anderem den Entbindungstermin bekannt gibt.

Die 26-Jährige betont auch, dass sie "gar keine Angst" vor der bevorstehenden Geburt habe. "Ich freue mich da mega drauf. Natürlich hat man Ängste, dass es dem Baby oder mir nicht gut geht, aber das versuche ich auszublenden und denke positiv", plaudert Paola aus.

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski im Jahr 2020

Instagram / paola Paola Maria in ihrer zweiten Schwangerschaft

