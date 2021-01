Die Nebenwirkungen der Schwangerschaft machen sich bemerkbar! Ende des vergangenen Jahres hatte Madleine Henderson eine Riesen-Überraschung für ihre Fans: Die einstige Ex on the Beach ist schwanger – und zwar von ihrem Showkollegen und Ex-Freund Arman. Während die Reality-TV-Bekanntheit zunächst von krassen Symptomen ihrer Schwangerschaft verschont geblieben ist, kämpft sie derzeit doch mit dem ein oder anderen Problemchen: Maddi ist ständig müde und erschöpft.

"Ich bin im Moment echt müde und schlafe so viel. Ich denke, viele von den werdenden Mamis kennen das. Ich habe immer gedacht, ich würde diese Phase nie haben, wo ich extrem müde bin. Tada, jetzt bin ich drin", betont sie in ihrer Instagram-Story. Nach ihren regelmäßigen Mittagsschläfchen fühle sich die werdende Mutter oft total verwirrt und schätze die Tageszeit komplett falsch ein. "Als ich wach geworden bin, dachte ich, es wäre mitten in der Nacht. Ich kam nicht klar, als ich wach geworden bin und auf Toilette musste und meine Schwester in der Badewanne war. Ich dachte, warum badet sie nachts?", erinnert sich Maddi an ein Ereignis und fügt hinzu: "Ich habe jegliches Gefühl verloren, in welcher Zeitzone ich mich befinde."

Trotz der typischen Beschwerden ist die Dunkelhaarige überglücklich, ihr Mini-Me bald auf der Welt begrüßen zu können. Erst an Weihnachten erfreute sie ihre Fans auch mit einem kleinen Figurupdate. In einem glitzernden engen Strickkleid posierte die Schwangere vor einem Spiegel – der wachsende Babybauch war darauf gut sichtbar.

Anzeige

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de