Der Babybauch wird immer größer! Maddi Henderson lernte bei Ex on the Beach den Hottie Arman kennen und lieben. Doch vor wenigen Wochen überraschten die beiden ihre Fans mit einer traurigen Neuigkeit: Trotz Schwangerschaft gehen die zwei von nun an getrennte Wege. Seitdem stemmt Maddi soweit alles allein – und gibt ihren Fans nun ein Update: Das Bäuchlein der Reality-TV-Beauty ist ganz schön gewachsen!

An Heiligabend hat die werdende Mama ihren Fans einige Einblicke in ihr Privatleben gewährt und auch ein neues Babybauchupdate veröffentlicht. In einem glitzernden engen Strickkleid posiert die Schwangere in ihrer Instagram-Story vor einem Spiegel. Dabei setzt sie besonders gut ihre immer größer werdende Körpermitte in Szene und wirkt ziemlich glücklich. Ganz offensichtlich kann es Maddi kaum noch erwarten, Mama zu werden.

Ganz auf ihren Ex und Vater ihres Kindes will die ehemalige Are You The One?-Kandidatin aber nicht verzichten, wie sie vor Kurzem verraten hatte. "Man muss nicht unbedingt zusammen sein, um ein Kind gemeinsam aufzuziehen und wir werden – ob wir getrennt sind oder nicht – beide gute Elternteile sein", hatte Maddi gegenüber Promiflash erklärt.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, "Ex on the Beach"-Star

