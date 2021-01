Tanja Szewczenko (43) weiß im Moment gar nicht, wohin mit ihren Emotionen! Die Schauspielerin ist im fünften Monat schwanger und voller Vorfreude – aber auch Angst. Denn der Weg bis hierher war schmerzvoll: Tanja musste seit der Geburt ihrer ersten Tochter bereits vier Fehlgeburten verkraften. Sie wünschte sich so sehr ein Geschwisterchen für Tochter Jona, doch das Schicksal meinte es bisher nicht gut mit Tanja und ihrem Partner Norman. Jetzt schwebt die 43-Jährige erneut im Babyglück – allerdings wird sie auch von Ängsten und Sorgen geplagt.

In ihrer Instagram-Story gab die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ihren Fans jetzt ein Schwangerschaftsupdate. Sie erzählte, dass sie oft nicht schlafen könne und Kopfschmerzen habe – die Anspannung sei so groß. Mit Tränen in den Augen berichtete die Schauspielerin, dass der letzte Frauenarztbesuch allerdings gut verlaufen sei. "Aber das Gedankenkarussell dreht sich. In meinem Kopf ist natürlich oft das Worst-Case-Szenario", verriet Tanja. Sie versuche allerdings so gut es eben gehe, positive Gedanken zu haben.

Bis sie ihrem Mann von der Schwangerschaft erzählte, dauerte es allerdings einige Tage. In einem YouTube-Video offenbarte die 43-Jährige: "Ich konnte auch Norman erstmal so drei, vier Tage gar nichts sagen. Ich musste das erstmal für mich verpacken, es war für mich nicht real." Ihr Partner hätte allerdings schon etwas geahnt, betonte sie.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko

Foto: MG RTL D / Kai Schulz Tanja Szewczenko als Diana Sommer bei "Alles was zählt"

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko in Köln im Januar 2021

