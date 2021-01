Tanja Szewczenko (43) musste in der Vergangenheit einige Schicksalsschläge verkraften. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Schauspielerin besonders erfreuliche Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Norman erwarten nach Töchterchen Jona ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Um diese Nachricht mitteilen zu können, musste das Paar allerdings lange kämpfen. Jetzt sprach Tanja das erste Mal über den schweren Weg: Sie hatte bereits vier Fehlgeburten!

Bereits als Tanjas Tochter Jona vier Jahre alt war, sehnte sich die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin nach einem zweiten Kind. In einem YouTube-Video plauderte die TV-Bekanntheit aus, dass sie für die Familienplanung sogar schon 2015 die Pille abgesetzt hatte. Bis zur aktuellen Baby-Meldung kam es allerdings zu einigen erschütternden Vorfällen. "In den ganzen Jahren, 2015 bis heute, bin ich jetzt auch insgesamt das sechste Mal schwanger und habe ein lebendes Kind", erklärte Tanja und gab damit bekannt, dass sie vier Babys verlor.

Für Tanja und ihre Familie eine große Belastung, die sie bewusst nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollten. "Irgendwann war ich auch an dem Punkt, aufzugeben", gab die 43-Jährige offen zu. Dennoch kämpfte die werdende Mutter weiter und wurde letztendlich für ihr Durchhaltevermögen belohnt.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Sportlerin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Mann Norman

