Im Dezember mussten die Fans von Krass Schule – Die jungen Lehrer ganz stark sein. Erstens stand der Ausstieg einer ihrer absoluten Lieblingsdarsteller an: Marvin Schulz verließ die Scripted-Reality-Soap schweren Herzens. Und zweitens wurde es Zeit für das dramatische Finale der fünften Staffel. In den vergangenen Wochen mussten sich die Liebhaber der Serie also ein alternatives TV-Programm suchen. Aber es gibt gute Nachrichten: Ab Februar kommen wieder neue Folgen.

Das gab RTL2 nun in einer Pressemitteilung bekannt. Schon ab 1. Februar flimmert "Krass Schule – Die jungen Lehrer" wieder montags bis freitags um 17:05 Uhr über die Fernsehbildschirme. Und die Zuschauer können sich schon auf eine "ordentliche Ladung Liebesdrama, kriminelle Energie und ganz viel Eifersucht" freuen. Unter anderem wird die Dreiecksgeschichte von Shayenne (Julia Gerhard), ihrem Ex Moritz (Niklas Reschke) und ihrem Freund Tarek (Emre Cetinkaya) für Zündstoff sorgen.

Und vielleicht bekommt der Cast für die sechste Staffel sogar noch Verstärkung. Aktuell kursiert das Gerücht, dass Sandy Fähse (36) nach seinem Rauswurf bei Berlin - Tag & Nacht nun einen Job in der Nachmittagsserie ergattert hat. Der Sender bestätigte Promiflash zwar, dass er wieder mit dem Laien-Darsteller arbeitet. Das konkrete Projekt wurde dabei aber noch nicht genannt.

Instagram / juliagerhard_official Julia Gerhard, Star aus "Krass Schule"

RTL II Der "Krass Schule"-Cast 2020

ActionPress Sandy Fähse, Realitystar

Freut ihr euch auf die neue Staffel? 76 Stimmen 61 Total, ich kann's kaum erwarten. 15 Nicht so richtig!



