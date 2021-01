Amira Pocher (28) weiß ganz genau, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt! Erst Ende Dezember ist die gebürtige Österreicherin zum zweiten Mal Mutter geworden. 2019 durften sie und ihr Ehemann Oliver Pocher (42) zudem ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Aus der Öffentlichkeit halten die beiden ihre Kids jedoch komplett raus – Fotos vom Pocher-Nachwuchs sind auf Instagram und Co. Fehlanzeige. Wie die Sprösslinge aussehen, war deshalb bisher nicht bekannt. Doch jetzt schuf Amira Raum für Vermutungen...

In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" debattierten die Moderatorin und der Comedian darüber, ob die Kinder nun eher wie Mama oder doch mehr wie Papa aussehen würden. "Die beiden sind so unterschiedlich von der Optik her. Aber bei dem Kleinen hab ich mich jetzt mal durchgesetzt – wobei, beim Ersten setze ich mich jetzt auch langsam durch", erklärte die Dunkelhaarige selbstbewusst. "Die sagen alle: 'Das ist ja der kleine Oli'. Das ist er aber nicht!", legte sie daraufhin nach. Ihr Jüngster habe zwar dieselbe Haarfarbe wie der Vater, das Gesicht würde jedoch dem von Amira ähneln.

Auch wenn die Jungs ihrer Mutter angeblich wie aus dem Gesicht geschnitten sind, könnte in Zukunft vielleicht noch ein Mini-Oliver nachrücken. "Oli redet schon vom dritten Kind", hatte die Amira nämlich erst kürzlich in einem Bild-Interview verraten.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Februar 2015

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de