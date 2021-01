Ist die Familienplanung bei Amira (28) und Oliver Pocher (42) etwa noch nicht abgeschlossen? Rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes erwarteten die TV-Stars erneut Nachwuchs – wieder einen Jungen. Kurz nach Weihnachten war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Reichen den beiden zwei Kinder oder macht sich womöglich bald ein drittes auf den Weg?

"Zwei waren immer mein Plan, nur halt nicht so eng zusammen. Oli redet schon vom dritten Kind", erklärt Amira im Bild-Interview. Der Comedian ziehe sie immer damit auf, dass sie in diesem Jahr wieder schwanger werden würde. Doch sie habe da ganz andere Pläne – auch wenn ein drittes Familienmitglied nicht ausgeschlossen sei: "Ich will mir jetzt erst mal etwas Zeit gönnen, um mich an diese doppelte Mutterrolle zu gewöhnen – und ich hätte gern erst mal meinen Körper wieder für mich", schildert sie.

Tatsächlich hatte Amira bei ihrer zweiten Entbindung mit schlimmen Komplikationen zu kämpfen. "Die Gebärmutter war aufgerissen. Der Kleine war schon raus aus der Gebärmutter. Gott sei Dank war aber die Fruchtblase noch intakt. Aber es hat schon innerlich geblutet und das hätte richtig übel ausgehen können", erzählte sie im Podcast "Die Pochers hier". Die Ärzte hätten ihr Baby per Notkaiserschnitt holen müssen.

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

