Oliver Pocher (41) und Amira M. Aly möchten ihr Familienglück nicht mit der Öffentlichkeit teilen! Im Mai verkündeten der Comedian und seine Frau erfreuliche Neuigkeiten: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Zwar postet die werdende Mutter Fotos von ihrem Babybauch im Netz, doch das werden wohl die einzigen Aufnahmen mit Kind bleiben, die ihre Fans zu sehen bekommen: Die zukünftigen Eltern wollen das Aufwachsen ihres Kindes auf jeden Fall privat halten!

Gegenüber RTL vertritt Oli diesbezüglich eine klare Meinung: "Ich finde alle, die ihre Kinder in die Öffentlichkeit zerren und online stellen, relativ verwerflich." Das sind deutliche Worte – den Pocher-Spross wird außerhalb des Bekanntenkreises also wohl niemand zu Gesicht bekommen. Ein Info-Posting ohne Babybilder wird es möglicherweise trotzdem geben, sobald das Kind das Licht der Welt erblickt hat – schließlich hatte das Paar auch die Schwangerschaft in den sozialen Medien verbreitet.

Einen zwischenzeitlichen Stand, wann die Geburt denn so weit ist, gab Amira bereits Anfang Juli. Zu diesem Zeitpunkt offenbarte sie: "Sagen wir mal, ich habe die Hälfte geschafft." Na, dann sollte es ja wirklich bald so weit sein!

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und Freundin Amira beim Bauch-Battle

Ole Mooser / Future Image Amira M. Aly und Oliver Pocher 2019 auf dem Oktoberfest

Instagram / amira_m.aly Amira Aly im Juni 2019 in Rom

