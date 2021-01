Der Sänger Maluma ist 26 Jahre jung, im Musikgeschäft ist er jedoch schon fast ein alter Hase. Bereits vor rund zehn Jahren unterschrieb der Mann aus Medellín seinen ersten Plattenvertrag – seitdem kletterte der kolumbianische Künstler die Karriereleiter im Eiltempo empor. Im vergangenen Jahr heimste er bei den MTV Video Music Awards die Trophäe in der Kategorie "Best Latin Video" ein. Als Cover-Star eines Modemagazins gelang ihm nun sogar ein historischer Erfolg.

Als erster Mann wird Maluma die Titelseite der Elle zieren – im Februar wird der Sänger auf der amerikanischen Ausgabe zu sehen sein. "Das bedeutet mir eine Menge. Lasst uns weiterhin träumen und Ziele erreichen", kommentierte er eine entsprechende Fotoserie, die er auf seiner Instagram-Seite geteilt hat. Obwohl seine Welttournee aufgrund der aktuellen Gesundheitslage gestrichen wurde, dürfte der "Hawái"-Interpret also allen Grund zum Feiern haben.

"Natürlich war 2020 ein schwieriges Jahr für uns alle, aber ich glaube, es war musikalisch, künstlerisch und persönlich dennoch mein bisher bestes Jahr", erzählte er im Interview mit dem Modemagazin. Tatsächlich läuft es auch unabhängig von der Musik geradezu blendend für ihn: Für die Romcom "Marry Me" schlüpfte er neben Jennifer Lopez (51) in eine der Hauptrollen. Im Mai soll der Film in den Kinos anlaufen.

Anzeige

Getty Images Maluma, kolumbianischer Sänger

Anzeige

Sony Music Entertainment Maluma und Jennifer Lopez ("Pa Ti" und "Lonely")

Anzeige

Getty Images Maluma bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de