Stürmen sie damit die Charts? Jennifer Lopez und Maluma sind weltweit bekannte Superstars und zählen zu den erfolgreichsten Künstlern im Bereich Latin Pop. Der Kolumbianer und die US-Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln mischen in ihren Songs moderne Klänge mit lateinamerikanischen Einflüssen und treffen so den aktuellen Zeitgeist. Hinzu kommt: Sie gelten als absolute Sexsymbole. Jetzt machen J.Lo und Maluma sogar gemeinsame Sache.

Zusammen veröffentlichten sie die Songs "Pa Ti" und "Lonely" – und verdrehen damit den Fans den Kopf. Das dazugehörige Video wurde auf YouTube innerhalb von zwölf Stunden mehr als eine Million Mal aufgerufen und bekam ganze 7.800 Kommentare. In dem achtminütigen Clip kommen sich die Musiker sehr nahe und küssen sich sogar fast. Dazu gibt es heiße Tanzeinlagen von J.Lo und Maluma präsentiert sich mit aufgeknöpftem Hemd. Eine Nutzerin schrieb dazu: "Endlich machen J.Lo und Maluma gemeinsam Musik."

Doch nicht nur musikalisch arbeiten die zwei Hotties zusammen: Die Tracks sind Teil des Soundtracks für den Hollywoodfilm "Marry Me", in dem die beiden Multitalente die zwei Hauptrollen spielen. Bei dem Streifen handelt es sich um eine Liebeskomödie, in der es um Berühmtheit und die Ehe im Zeitalter von Social Media geht. Auch hier sind einige heiße Szenen zu erwarten, denn zu Beginn des Films spielen J.Lo und Maluma ein Paar.

Sony Music Entertainment Maluma und Jennifer Lopez ("Pa Ti" und "Lonely")

Instagram / maluma Maluma, Sänger

Instagram / jlo Jennifer Lopez im September 2020

