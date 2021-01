Djamila Rowe (53) ist kaum noch wiederzuerkennen! Die Society-Lady nimmt in diesem Jahr an der RTL-Dschungelshow teil, um sich ein Ticket für das kommende Dschungelcamp zu sichern – und sticht aus dem Cast vor allem durch ihr Aussehen hervor: Die Brünette fällt nicht nur durch ihre XXL-Brüste und -Lippen auf, sondern auch durch ihr extrem straffes Gesicht. Allerdings hat Djamila für ihren Look offensichtlich auch einige Beauty-Eingriffe über sich ergehen lassen: Bis vor ein paar Jahren sah sie nämlich noch völlig anders aus!

Im Vergleich zu heute ist Djamila auf alten Bildern kaum noch wiederzuerkennen. Vor allem auf einem Schnappschuss, der im März 2003 auf der Maxim-Party gemacht worden war, wirkt ihr Gesicht noch deutlich markanter als heutzutage. Darauf sind nicht nur ihre Lippen viel schmaler als zurzeit – auch ihre Nase hatte damals noch eine völlig andere Form.

Dass sie Beauty-Eingriffen nicht abgeneigt ist, gibt Djamila aber auch ganz offen zu. Erst kürzlich verriet sie in einem Instagram-Livechat mit ihrem TV-Kollegen Jürgen Milski (57), dass sie sich noch kurz vor dem Dschungelshow-Start habe aufhübschen lassen: "Ich habe meinen Hals mal machen lassen, weil der langsam wie vom Truthahn aussah. Dann habe ich die Wangen noch gemacht, die Lippen, wie man sieht, die Stirn und ach, unter den Augen hab ich auch noch!"

Anzeige

PANCKOW,MICHAEL / ActionPress Djamila Rowe, 2005

Anzeige

BODMER,OLIVER / ActionPress Djamila Rowe, 2003

Anzeige

SCHACHT, HENNING / ActionPress Djamila Rowe, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de