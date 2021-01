Jessica Paszka (30) gibt ein ehrliches Schwangerschafts-Update! Gemeinsam mit ihrem Verlobten und ehemaligen Rosenanwärter Johannes Haller (33) erwartet die Ex-Bachelorette derzeit ihr erstes Kind. Schon im kommenden Mai soll ihr Baby das Licht der Welt erblicken. Bis dahin will die Influencerin ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen – doch jetzt ist Jessi bei dem Part angekommen, in dem ihre Hormone langsam überhandnehmen...

Auf Instagram veröffentlichte die werdende Mutter jetzt ein hübsches neues Babybauchfoto. Wie jedoch aus ihrer Bildunterschrift deutlich hervorgeht, ist an einer Schwangerschaft nicht alles immer nur hübsch: "Meine Hormone spielen verrückt, manchmal fühle ich mich sogar ferngesteuert... Als wäre ich nicht ich", berichtet Jessi offen. Und damit nicht genug, denn die Beauty plagen auch weitere typische Schwangerschaftssymptome: "Meine Energie und meine sonstige Power ist wie weggeblasen!"

Jessi ist überzeugt: "Es ist okay, auch mal mitzuteilen, wenn nicht alles perfekt ist. Dazu bin ich ein absoluter Kopfmensch und zerdenke alles – das macht es nicht unbedingt leichter." Findet ihr es gut, dass sie auch die negativen Seiten ihrer Schwangerschaft mit ihrer Community teilt? Stimmt ab!

