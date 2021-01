Für welchen Tiny-House-Bewohner soll der Traum vom australischen Dschungel heute platzen? Seit Freitag kämpfen Zoe Saip (21), Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) im Rahmen der Dschungelshow um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und den Einzug in das Dschungelcamp 2022. In der heutigen Folge steht der erste Exit an. Promiflash hat euch vorab gefragt, welcher Kandidat euer Favorit ist – und diese Umfrage führte zu folgendem Ergebnis: Frank soll heute die Heimreise antreten!

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 17. Januar 2021, 18:00 Uhr) soll der "Die Fussbroichs"-Star das Ersatz-Dschungelcamp heute verlassen: Insgesamt konnte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nämlich nur 665 von insgesamt 5.279 Stimmen für sich gewinnen – das entspricht gerade einmal 12,6 Prozent aller Stimmen. Doch auch Zoe konnte nicht allzu viele Zuschauer von ihrer Dschungeltauglichkeit überzeugen: Für sie stimmten nur 14,3 Prozent aller Teilnehmenden.

Der absolute Favorit der Promiflash-Leser ist Mike: Der Freund von Laura Morante (30) durfte sich im Rahmen der Umfrage über sage und schreibe 3.858 Stimmen – also über 73,1 Prozent des Gesamtergebnisses – freuen. Na, ob sich das Ergebnis dieser Umfrage dann auch wirklich in der Dschungelshow-Entscheidung widerspiegeln wird, bleibt abzuwarten...

Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

Frank Fussbroich, Mike Heiter und Zoe Saip im Tiny House der Dschungelshow

