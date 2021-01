Nico Schwanz (43) und seine damalige Freundin Julia Prokopy (25) gaben im Oktober vergangenen Jahres bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch schon im November verkündeten der Ex-Dschungelcamper und die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin dann, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Trotz Liebes-Aus wollen sich die beiden um ihre gemeinsame Tochter kümmern, die in einigen Wochen auf die Welt kommen wird. Bis dahin schenkt Nico aber offenbar seinem Sohn Damian die volle Aufmerksamkeit.

Auf Instagram teilte er ein neues Foto von sich und Damian, zu dem er schrieb: "Mein Sohn fragte mich heute: 'Papi, was ist der Sinn des Lebens?' Das Einzige, was ich ihm sagen konnte, war: 'Das bist du!'" Auf dem Bild steht das Malemodel hinter seinem Sohn Damian, der glücklich in die Kamera lächelt. Doch das war noch nicht alles, Nico schwärmte weiter: "Du machst mich zum glücklichsten Papi der Welt. Ich bin einfach so unfassbar stolz auf dich, dass du so ein guter und liebevoller Junge geworden bist! Ich liebe dich so sehr."

Dass sich der Reality-TV-Teilnehmer liebend gerne um seinen Sohn kümmert, zeigte er bereits in älteren Posts. Im November teilte Nico einen Schnappschuss mit Damian, der eine dicke Jacke trägt und lächelt. Das TV-Sternchen merkte dazu an: "Hauptsache mein Dami friert nicht."

Instagram / nicoschwanz Julia Prokopy und Nico Schwanz im November 2020

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Model

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und sein Sohn Damian

