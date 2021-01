Entspricht Mikes Verhalten in der Dschungelshow auch tatsächlich der Realität? In den vergangenen Folgen des überaus beliebten Reality-TV-Formats war der Freund von Laura Morante (30) von den Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) aufs Korn genommen worden – das Duo hatte den 28-Jährigen als eitel dargestellt. Der Grund: Selbst im Tiny House checkt er regelmäßig, ob seine Frisur sitzt. Was sagt Laura eigentlich zu Mikes vermeintlicher Eitelkeit? Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt...

"Ich kann Mike vollkommen nachvollziehen", betonte Laura im Promiflash-Interview und verdeutlichte: "Wem ist es nicht wichtig, gut auszusehen?" Kein Wunder, dass der einstige Love Island-Boy auch im Tiny House so viel Wert auf sein Styling legt – immerhin sei Mikes Frisur nicht nur sein Markenzeichen, sondern auch sein erklärtes Heiligtum. "Er ist sehr dankbar, solche Haare zu haben und schätzt sie sehr", machte die 30-Jährige klar.

Doch heute Abend wird sich Mike – zumindest für die Zeit der Dschungelprüfung – von seinen perfekt gestylten Haaren verabschieden müssen: Der 28-Jährige und seine Mitstreiter Zoe Saip (21) und Frank Fussbroich (52) werden nämlich die Prüfung namens "Tierisch abgedreht" antreten – und dabei werden sie kugelförmige Helme tragen, in denen sich allerlei Tiere und Ungeziefer befinden.

