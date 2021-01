Schaffen sie dieses Mal, mehr Sterne zu erspielen? Heute Abend müssen sich Zoe Saip (21), Frank Fussbroich (52) und Mike Heiter (28) ein letztes Mal in der Ersatzshow vom Dschungelcamp beweisen. Das heißt aber auch, dass die drei noch ein vorerst letztes Mal zu einer der gefürchteten Dschungelprüfungen antreten müssen – und diese hat es ganz schön in sich: Zoe, Frank und Mike müssen sich einer ganz besonderen Aufgabe stellen – Daniela Büchner (42) wäre an dieser beinahe gescheitert!

Wie RTL vorab in einem Clip verrät, wird es heute wieder ziemlich eklig. Die drei Promis müssen nämlich mit kugelförmigen Helmen auf dem Kopf, in denen allerlei Getier kreucht und fleucht, ihre Sterne in der Prüfung "Tierisch abgedreht" erspielen. Vor einem Jahr musste auch Danni da durch und hatte unter anderem Tausende Kakerlaken, etliche Spinnen oder auch Feuerameisen in ihrem Kugel-Helm.

Ein letztes Mal können sich Zoe, Mike und Frank also noch einmal miteinander messen – denn heute Abend entscheidet sich, wer in das große Halbfinale von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" einziehen wird. Im Moment sehen die Promiflash-Leser das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl und den Ex von Elena Miras (28) vorn.

