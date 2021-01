Amira (28) und Oliver Pocher (42) sind kurz nach Weihnachten das zweite Mal Eltern geworden. Nachdem die Brünette bereits während ihrer Schwangerschaft mit einigen Problemen zu kämpfen hatte, verlief auch die Entbindung nicht wie gedacht. Weil die Gebärmutter der 28-Jährigen riss, musste ihr zweiter Sohn per Notkaiserschnitt geholt werden. Auch nach der Geburt hat sie noch immer einige Beschwerden. Im Netz verriet Amira nun, was sie gegen ihre Still-Schmerzen macht.

In ihrer Instagram-Story erklärte Amira ihren Fans: "Ich lasse mich jeden zweiten Tag von meiner Hebamme lasern (Kaltlaser) und kann jeder stillenden Mami mit Schmerzen nur 'Retterspitz' [eine Beautymarke, Anm. d. Red.] empfehlen." Die Lichtstrahlen sollen anscheinend dafür sorgen, dass kleine Risse in den Brustwarzen, die beim Stillen entstehen, heilen. Ihre Community fragte die frischgebackene zweifache Mama nach weiteren Ratschlägen, die wollte Olis Frau aber nicht geben. "Jede Mama ist einzigartig und weiß, was zu tun ist, wenn es so weit ist", stellte die bildhübsche Österreicherin klar.

Aktuell müsse Amira ihr Baby alle drei Stunden anlegen – doch trotz Schlafmangel gehe es dem Model gut. Braucht die Mama Unterstützung, ist ihr Ehemann Oli stets in ihrer Nähe. Der Comedian kümmerte sich bereits während der Schwangerschaft liebevoll um seine Liebste und würde sie auch jetzt "immer" rührend umsorgen.

