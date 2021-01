Gianluca sorgt im Camp für Stunk! Der 22-Jährige rückt bei The Biggest Loser seinem Übergewicht zu Leibe. Die anstrengenden Work-outs und das Zusammenleben mit den anderen zerren bei ihm und seinen Mitstreitern manchmal ganz schön an den Nerven – und es kam bereits zu den ersten Streitigkeiten. In der dritten Folge gerät der Kölner nun mit einer Kollegin heftig aneinander!

Nach der Sport-Challenge kriegen sich Gianluca und Sonja über die Gründe der Niederlage ihres Teams in die Haare. "Am besten diskutiere ich mit dir nicht. Vielleicht wenn du 20 Jahre älter bist", versucht die 46-Jährige die Diskussion zu beenden. Doch ihre Worte kommen bei dem Rheinländer gar nicht gut an: "Oh mein Gott, wenn du so viel Lebenserfahrung hättest, dann würdest du dich mit Diabetes nicht so vollfressen", schießt er zurück. "Er kann nur unter die Gürtellinie gehen, er kann nicht vernünftig diskutieren", wütet Sonja daraufhin komplett aufgebracht.

Auch Melissa und viele andere Camp-Bewohner sind der Überzeugung, dass Gianluca damit eine Grenze überschritten hat. Die 36-Jährige redet ihm ins Gewissen und er entschuldigt sich schließlich bei Sonja: "Mich geht dein Leben nichts an und die Aussage hätte ich mir denken können, aber nicht sagen sollen. Ich versuche jetzt, mich so ein bisschen zu distanzieren. Wenn ich wütend bin, dann kommen solche Sachen raus – weiß ich auch nicht warum."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr, in SAT.1.

