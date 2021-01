Chanté hat die Faxen dicke! Die 22-Jährige gehört zu den diesjährigen The Biggest Loser-Teilnehmern und arbeitet fleißig an ihrem Übergewicht. Dabei kommt sie bei den Trainingseinheiten nicht nur ordentlich ins Schwitzen – sondern mental auch manchmal an ihre Grenzen. Das zeigt sich nun auch bei der Challenge der aktuellen Folge, bei der die Gruppe aneinandergekettet passende Teile eines großen Puzzles zusammensuchen mussten. Weil sie der Meinung ist, dass ihre Kameraden dabei nicht auf sie geachtet haben, rastet sie anschließend komplett aus!

Team Blau musste sich bei der sportlichen Aufgabe gegen Team Rot geschlagen geben. Mit der Niederlage kommt Chanté nicht zurecht und dampft wutschnaubend davon. "Ne, f*ckt mich nicht ab", raunzt sie ihre Mitstreiter noch an, bevor sie in der Kabine verschwindet. "Verpisst euch doch einfach alle. Ich schwöre, ich gehe heim. Ich verpisse mich wirklich. Lasst mich einfach alle in Ruhe", schimpft sie weiter vor sich hin.

Nach einer Weile kommt die Frankenthalerin wieder zurück zu den anderen und macht klar, wieso sie so wütend ist: "Wir waren schneller, aber hätten die mal gehört, was ich zu sagen hab, hätten wir auch nicht verloren." In ihren Augen hätten sie in Sachen Teamwork komplett versagt. Auch als sie immer wieder beim Laufen betont hatte, dass ihr die Puste ausgehe, hätte man sie einfach ignoriert.

