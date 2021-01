Entschärft sie damit die Gerüchte um eine potenzielle Schwangerschaft? Am Mittwoch postete Dua Lipa (25) ein ganz übliches Foto ihrer selbst im Web – für ihre Fans jedoch Grund für Spekulationen! Schließlich kommentierte sie die Bildunterschrift des Pics auf verdächtige Art und Weise mit einem Engelchen- und einem Babyfläschchen-Emoji – kurze Zeit später löschte sie diese jedoch wieder. Weil die Fans mit ihren Vermutungen jedoch nicht nachließen, sprach Dua nun Klartext...

In den Kommentaren unter besagtem Instagram-Foto stellte einer von vielen Usern die Frage: "Ist sie schwanger?" Höchste Zeit, um einzuschreiten, dachte sich die Musikerin daraufhin vermutlich. "Essens-Baby", ließ sie ihren Fan scherzhaft wissen. Damit sollte es dann nun endgültig keinen Raum mehr für Gerüchte geben – schließlich hatten einige App-Nutzer die Mutmaßungen schon entkräftet, lange bevor es die "Don't Start Now"-Interpretin konnte: Sie hatten darauf hingewiesen, dass auf dem Bild auch nicht die kleinste Wölbung im Bereich von Duas Körpermitte zu erkennen gewesen sei.

Doch würde die Britin ihren Followern überhaupt mitteilen, wenn sie schwanger wäre? Ihr Liebesleben mit Partner Anwar Hadid (21) will die 25-Jährige nämlich weitestgehend geheim halten. "Ich möchte in dieser Beziehung einfach nur glücklich sein können, ohne dass andere darüber urteilen", erklärte sie vor Kurzem in einem Vogue-Interview.

