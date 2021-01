Im November 2018 verlor Jens Büchner (✝49) seinen Kampf gegen den Krebs. Am 17. November starb der Kult-Auswanderer und hinterließ nicht nur seine fünf Kinder, sondern auch Danni (42), die Liebe seines Lebens. Ein schmerzhafter Verlust, den die Powerfrau etwa ein Jahr später im Dschungelcamp mehrfach thematisierte – und damit ihre Mitstreiter im Laufe der Zeit mächtig auf die Palme brachte. Auch sonst eckte sie mit ihrem impulsiven Verhalten, der "Danni Show", des Öfteren an. Kein Wunder, meint Danni heute: Ihre Teilnahme sei einfach übereilt gewesen!

Bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" lässt die 42-Jährige ihre Zeit in Down Under Revue passieren. "Es war zu früh für mich", lautet ihr Fazit. "Dass ich so drauf war, wie ich war, dazu stehe ich – aber ich denke, es war zu früh." Es sei viel Zeit vergangen und sie habe viel nachgedacht, beteuert Danni im Anschluss an die Sendung im Livestream auf RTL.de. "Ich bereue nichts, was ich gesagt oder getan habe, aber es war einfach zu früh", stellt sie auch hier klar.

Allerdings sah sich Danni in gewisser Weise dazu gezwungen, diesen Schritt zu gehen. "Ich hatte damals keine andere Wahl, ich musste da rein. Ich musste Geld verdienen", betont die fünffache Mutter. Am Ende hat sich ihr zähes Durchbeißen bezahlt gemacht: "Immerhin bin ich auf dem dritten Platz gelandet."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

TVNOW Daniela Büchner und Elena Miras nach ihrer Dschungelprüfung an Tag 7

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner im Dschungelcamp 2020

