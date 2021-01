Bella Thorne (23) stärkt Armie Hammer (34) den Rücken! Vor wenigen Tagen machten erschütternde Gerüchte um den "Call Me By Your Name"-Darsteller die Runde: In geleakten Chatverläufen, die angeblich von ihm stammen sollen, outet er sich allen Anschein nach nicht nur als Sadist, sondern auch als Kannibale. Armie streitet die schweren Vorwürfe jedoch vehement ab – und bekommt dabei Unterstützung von seiner Schauspielkollegin Bella Thorne!

In einer Instagram-Story repostet die "Infamous"-Darstellerin einen Artikel, der den Skandal um Armie behandelt, und stellt dazu klar: "Ich kann das ehrlich gesagt nicht glauben... Die Menschen sind verrückt, sich so einen Mist auszudenken." Bella fühle extrem mit dem zweifachen Vater und dessen Familie mit: "Dieser arme Typ und seine Kinder. Lasst ihn und seine Familie in Ruhe. Auf keinen Fall ist er ein Kannibale...", regt sie sich auf.

Bella scheint sich bezüglich Armies Unschuld vor allem deshalb so sicher zu sein, weil die kürzlich veröffentlichten Textnachrichten nicht die einzigen seien, die aktuell im Umlauf sind: "Außerdem gehen eine Million Fake-Screenshots herum!", so die 23-Jährige.

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Getty Images Armie Hammer im Januar 2019

Getty Images Bella Thorne bei den Elton John Aids Foundation Academy Awards, 2020

