Wer ist denn dieser sexy Promi-Nachwuchs? Ronan Keating (43) wurde mit Hits wie "Life Is a Rollercoaster" oder "Think I Don't Remember" weltberühmt. Der gebürtige Ire ist aber nicht nur beruflich ziemlich erfolgreich, sondern auch fünffacher Vater. Mit seiner Frau Storm hat er die beiden gemeinsamen Kids Cooper (2) und Coco. Seine drei Kinder aus erster Ehe – Jack (21), Missy (19) und Ali (19) – machen die Patchworkfamilie komplett. Vor einigen Monaten sorgte Ronans Tochter Missy mit Bildern von sich in pinker Unterwäsche für Aufsehen. Jetzt legte sie noch einmal nach!

Auf Instagram teilte Missy am vergangenen Montag ein paar Schnappschüsse von sich, die zeigen, dass aus ihr mittlerweile eine junge Frau geworden ist. In verführerischer schwarzer Spitzenunterwäsche posierte die Influencerin in ihrem Zimmer vor der Kamera. Die sonst recht spärlich bekleidete 19-Jährige wollte aber offenbar nicht auf Accessoires verzichten. Wie die Aufnahmen der Beauty zeigen, entschied sie sich dazu, ihren Look mit einer goldenen Kette und diversen Ringen an ihren Fingern abzurunden.

Nicht nur mit ihren Social-Media-Kanälen suchte Missy bereits den Weg in die Öffentlichkeit. Einen ersten Schritt, um in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten zu können, wagte sie bereits mit ihrer Teilnahme an The Voice UK im Jahr 2019. Die Jury war damals allerdings nicht besonders überzeugt von ihr.

Anzeige

Instagram / missyykeating Missy Keating, Model

Anzeige

Instagram / missyykeating Missy Keating im Januar 2021

Anzeige

Instagram / missyykeating Ronan und Missy Keating im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de