Die Herbstpaare der Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel 2020 entschieden sich im Gegensatz zu einem Großteil der Sommerpaare für die Ehe und gegen die Scheidung! Doch hielt ihr Glück auch nach den Dreharbeiten an? Während es um Ariane und ihren Mann Martin ruhig geworden ist, gaben Dennis und seine Janina nun ein Liebes-Update, das die Fans beruhigt aufatmen lässt: Sie sind nach wie vor zusammen.

In seiner Instagram-Story teilte der Industriekaufmann jetzt ein Video, das den Frühstückstisch von Janina und ihm zeigt. Offenbar verbringt das Paar den Sonntagmorgen gemeinsam in Janinas Haus in Niedersachsen. Ihre zwei Wellensittiche machen sich in besagtem Clip über ein herrenloses Brötchen her. Dennis kommentierte die Story lediglich mit dem Wort "Sonntag" und verlinkte seine Frau.

An Silvester lud der 38-Jährige außerdem ein gemeinsames Selfie hoch, auf dem die beiden um die Wette strahlen. "Ein ereignisreiches Jahr voller Höhen und Tiefen neigt sich dem Ende. In unserem Fall mit dem erfreulichsten Hoch, was man sich nur wünschen kann", schrieb er dazu. Schon damals war also klar: Für die beiden nahm das Sozialexperiment tatsächlich ein Happy End.

Instagram / dennis.hadeb Insta-Post von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Dennis

©Sat.1/Christoph Assmann Dennis und Janina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2020

Instagram / dennis.hadeb Janina und Dennis von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

