Süßes Liebes-Update von Janina und Dennis! Die beiden gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick 2020 das Jawort und verließen die Kuppelshow als glücklich verheiratetes Paar. In den vergangenen Monaten führten die Turteltauben eine Fernbeziehung und pendelten zwischen Hannover und Herzogenrath hin und her. Doch damit ist jetzt Schluss, denn: Die zwei leben seit wenigen Tagen unter einem Dach.

"Der Dennis hat heute seine Kartons hierhergeschleppt. Der ist eingezogen. Wir wohnen jetzt zusammen", verkündete die technische Produktdesignerin in einem Instagram-Livestream mit ihren Staffel-Kolleginnen Ariane und Annika. Ihr Mann habe tatsächlich einen Job in ihrer Heimat gefunden und so habe sich der Umzug ergeben. Sich nur am Wochenende zu sehen, sei für sie auf Dauer einfach zu wenig gewesen.

"So lernen wir uns jetzt einfach zu Hause kennen", freute sich Janina. Seit der Hochzeitsreise ist es also das erste Mal, dass die beiden quasi rund um die Uhr zusammen sind und einen gemeinsamen Alltag bestreiten. "Es wird noch spannend, glaube ich", witzelte sie.

©Sat.1/Christoph Assmann Dennis und Janina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2020

Sat.1 Janina, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / dennis.hadeb Dennis und Janina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars

