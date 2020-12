Geben sie ihrer Beziehung eine Chance? Mit dem Finale von Hochzeit auf den ersten Blick kommen auch immer große Entscheidungen auf die Teilnehmer zu – so auch in der siebten Staffel. Denn die Eheleute müssen entscheiden, ob sie verheiratet bleiben oder die Scheidung wollen. Zu den diesjährigen Pärchen gehören auch Janina und Dennis. Für Letzteren steht fest: Er will die Blondine weiterhin seine Frau nennen dürfen!

Als er das Schild hochhält auf dem "Ehe" steht, kann sich seine Gattin ein Lächeln nicht verkneifen. Direkt nachdem er seine Entscheidung mitteilt, macht er seiner besseren Hälfte auch eine bewegende Liebeserklärung. "Ich habe einen Menschen kennengelernt, den ich mittlerweile nicht mehr missen möchte. Von daher war für mich schon seit ein paar Wochen klar, was ich hier drauf schreibe", schwärmt er. Janina kommen vor lauter Rührung sogar die Tränen – doch die große Frage ist: Empfindet sie genauso für ihn, wie er für sie?

"Ich habe mich [...] nicht für das Experiment, sondern für dich als Menschen entschieden – und ich möchte mich weiterhin jeden Tag aufs Neue für dich und natürlich für uns entscheiden", sagt Janina und hält ihre Karte hoch, auf der ebenfalls "Ehe" zu lesen ist. Mit einem innigen Kuss und einer intakten Beziehung endet das Sozialexperiment damit für die beiden in einem Happy End.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

Sat.1 Janina und Dennis, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2020

Anzeige

Sat.1 Janina und Dennis, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2020

Anzeige

Sat.1 Janina und Dennis, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de