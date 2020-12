Dennis und Janina sind auf dem besten Weg, ein richtiges Ehepaar zu werden. So wie viele andere TV-Paare haben sich die Technische Produktdesignerin und der Industriekaufmann bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – obwohl sie sich erst am Traualtar zum allerersten Mal begegnet sind. Während das Experiment bei fast allen anderen Kandidaten gescheitert ist, scheinen sich die zwei zum absoluten Traumpaar zu entwickeln. Dennis ist sich sogar sicher: Bei ihm bahnen sich richtig tiefe Gefühle an.

Nachdem er die 37-Jährige mit in seine Heimat genommen hat und die ersten Tage mit ihr in seiner Wohnung verbracht hat, stellt er klar: Er ist guter Dinge, dass er und Janina auch in Zukunft gemeinsam durchs Leben gehen werden. "Ich glaube, es ist im Moment die Vorstufe zum Verliebtsein. Wenn es so weitergeht, dann werde ich mich verlieben", gibt er zu und schwärmt weiter: "Sie bei mir zu Hause zu haben, ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich irgendwie schon jetzt vertraut an." Der Hobbymusiker und seine Angebetete malen sich sogar schon das Zusammenziehen aus.

Bis es so weit ist, gilt es aber erst noch, die Zeit der Fernbeziehung durchzustehen. "Wenn es sich lohnt, kann man ja auch Schwierigkeiten überwinden", blickt der 38-Jährige positiv nach vorne. Auch Janina ist sich sicher, dass das Pärchen gemeinsam alles schaffen könne. Immerhin könnte sie mit Dennis wohl nicht glücklicher sein. "Seitdem ich Dennis kenne, geht es mir sehr gut. Es bewahrheitet sich immer mehr, dass er mein Match ist und jetzt auch mein Ehemann", freut sie sich.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Sat.1 Janina und Dennis bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

