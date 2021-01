Diesen TV-Auftritt von Danni Büchner (42) wird so schnell keiner vergessen! Im Rahmen der Dschungelcamp-Ersatzshow begrüßten die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) auch Ex-Camperin Danni am Sonntag im Studio. Für diesen Anlass hatte die Freundin von Ennesto Montè (45) sich mächtig aufgebretzelt: Die 42-Jährige trug eine hautenge Leggins in Lederoptik, einen Leo-Blazer, High-Heels und ein Spitzentop mit XXL-Ausschnitt – und obendrauf noch ein ziemlich aufregendes Make-up. Doch war ihr supersexy Look genau richtig für die Dschungelshow oder doch ein bisschen drüber?

Zumindest die Promiflash-Leser können sich hier nicht wirklich entscheiden – das zeigt eine Umfrage, die fast 50:50 ausfiel. So finden von 2.781 Umfrageteilnehmern insgesamt (Stand 18. Januar, 9 Uhr) 54 Prozent (1.512 Votes): Danni kann sich in dem heißen Outfit wirklich sehen lassen! Die restlichen 46 Prozent (1.269 Votes) jedoch sind der Meinung, dass sie ein bisschen übertrieben hat. So wie in vielen Situationen polarisiert die Witwe von Jens Büchner (✝49) also auch hier!

Wem Dannis Dschungelshow-Look definitiv zugesagt hat? Ihrem Freund Ennesto! Die Wahl-Malloquinerin veröffentliche ein paar Fotos von ihrem aufgetakelten Ich auf Instagram – ihr Partner kommentierte den Beitrag mit diesem süßen Kompliment: "Da dürfte J.Lo eifersüchtig sein." Auch Influencerin-Kollegin Diana June schwärmt: "Wo, was für eine heiße Mama!"

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Sternchen

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Januar 2021

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

