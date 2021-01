Konnten aufmerksame Fans hier etwa einen kurzen Blick auf Sebastian Preuss' (30) neue Flamme erhaschen? Während seiner Zeit als Bachelor hatte der Münchner seine große Liebe nicht gefunden – seit einigen Monaten scheint Basti aber endlich glücklich zu sein: Er postete ein Foto, auf dem er seine vermeintliche Herzensdame hinter einem großen Fragezeichen versteckte. Um wen es sich bei der Unbekannten handelt, hat der Sportler bisher immer noch nicht verraten. Ist die neue Frau an seiner Seite jetzt erneut in einem Social-Media-Clip aufgetaucht?

Auf Instagram teilte der 30-Jährige am Wochenende ein Video, das ihn eifrig beim Schneeschippen zeigt. Doch wer hat die Aufnahme von dem einstigen Rosenkavalier gemacht? Weil er in dem Clip gerade dabei ist, den Weg vor einem Schaufenster freizuräumen, bleibt eine Spiegelung in den Glasscheiben nicht aus. Dort ist nicht nur die Spiegelung des Kickbox-Meisters zu sehen, sondern auch eine schmale, weibliche Silhouette. Handelt es sich dabei etwa tatsächlich um Bastis Liebste? Zumindest gut möglich, dass die beiden das Wochenende zusammen verbracht haben. Auf einen zeitnahen Kommentar warteten Follower des TV-Stars aber vergeblich.

Immerhin scheint es so, als würde der Kuppelshow-Star nach einer langen Netz-Pause wieder häufiger Updates aus seinem Alltag geben. Wochenlang herrschte auf seinem Kanal absolute Funkstille. "Das letzte Jahr war für mich sehr ereignisreich, die letzten Wochen habe ich einfach Zeit für meine Familie und meinen noch etwas lädierten Körper gebraucht", klärte er vergangenen Samstag auf.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und sein unbekannter Flirt

Instagram / sebastianpreuss Ex-Bachelor Sebastian Preuss

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, 2020 in München

